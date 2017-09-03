خدعت حبيبها لأكثر من عامين "لتمنعه من رؤية نساء أخريات"... ماذا فعلت هذه الشابة؟

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سُجنت شابة بعدما خدعت حبيبها السابق لأكثر من عامين وقالت له إنها تعمل في الشرطة لتمنعه من رؤية نساء أخريات.وقد استطاعت الشابة جيلت لورين أديرلي، 21 عاماً، من إقناع حبيبها السابق ميتشل لويد، 22 عاماً، وقالت له إنها تعمل في قسم التحقيقات في الشرطة.كذلك، فقد نجحت الشابة أيضاً بأن تجعل ميتشل يعتقد أنه يخضع لحظر التجوّل، وبالتالي لم يعد قادراً على التوجّه الى أماكن معينة وهذا ما "دمّر" حياته الاجتماعية.وقد اعترفت اديرلي وهي من تيلفورد- انكلترا، بانتحال صفة ضابط شرطة ومطاردة حبيبها، وتمّ الحكم عليها بالسجن لمدة 9 أشهر.