بالفيديو- "لحية نحل" أدخلته كتاب "غينيس" للأرقام القياسيّة!

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استطاع رجل في كندا أن يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً من خلال ارتدائه "لحية نحل" ضخمة.وقد "تجرأ" السيد خوان كارلوس نوغوز أورتيز، الذي يعمل في مزرعة نحل في أونتاريو، على ارتداء هذه اللحية لأكثر من ساعة من الوقت. ونجح في تحطيم الرقم القياسي السابق بحوالي 8 دقائق، وسجّل رقماً جديداً في كتاب غينيس العالمي يوم الخميس 31 آب/ أغسطس.وبحسب الفيديو، فقد ظهر الرجل وهو يجلس على كرسي بينما كان وجهه مغطى بالكامل بالنحل بالرغم من أن النحل لسعه أكثر من مرة.والملفت هو أن أورتيز اعترف أنه لا يزال مبتدئاً في هذا النوع من الأعمال، لافتاً الى أنه قام بهذه الخطوة مرتين قبل تحطيم الرقم القياسي.