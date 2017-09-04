هدّد ناموسة بالقتل... فما كان مصيره؟

ماذا حصل معه بعدما هدّد ناموسة بالقتل؟

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LBCI News Lebanon

منع موقع التواصل الاجتماعي تويتر أحد مستخدميه من استخدام منصته بعدما هددّ ناموسة بالقتل.

وفي التفاصيل، نشر صاحب حساب nemuismywife@ صورة لبعوضة ميتة وأرفقها بالتعليق التالي: " لماذا تلدغينني فيما أحاول الاسترخاء ومشاهدة التلفزيون؟ موتي (في الواقع لقد مت بالفعل)".

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ولم يمر وقت طويل حتى تلقى رسالة من تويتر، تبلّغ من خلالها بأنّه تم تجميد حسابه وأنه لن يكون بوسعه تفعيله مجددا.

فأنشأ المستخدم الياباني حسابًا آخر لينتقد من خلاله الموقع على هذه الخطوة.

وتضامن الكثير من الناشطين معه، واصفين ما قام به تويتر بالـ"سخيف".