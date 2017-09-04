غرائب وطرائف
04 أيلول 2017 - 11:32
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تخلت على العرش الملكي بسبب شاب من "عامة الشعب"!

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تخلت على العرش الملكي بسبب شاب من &quot;عامة الشعب&quot;!
أعلنت وكالة رعاية القصر الامبراطوري الياباني يوم الأحد، أنّ الحفيدة الأكبر للامبراطور أكيهيتو ستتزوج رجلاً من عامة الشعب كان زميلها في الدراسة.

وقد أذاعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية خبر خطوبة الأميرة ماكو الذي سيجعلها تتخلى عن العرش تلقائياً. نشير إلى أنّ لهذه الأخيرة 3 شقيقات كاكو، هيساهيتو وأيكو.
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وأثار خبر خطوبة ماكو من كي كومورو، موسيقي يعمل في مكتب محاماة بطوكيو، مخاوف كثيرة لدى اليابانيين من انكماش عدد أفراد العائلة الملكية. كما يخشى البعض من أن يتم السماح للنساء بوراثة العرش بسبب هذا الانكماش الملكي.

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