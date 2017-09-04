بالصور – أرادت إطعام طفلها الموز... ما اكتشفته كان مرعباً!

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أًصيبت امرأة تُدعى ديبي كامبل بالصدمة بعدما عثرت على بيضة عنكبوت في حبّة موز اشترتها من متجر Tesco في ميلتون.وفي التفاصيل، كانت الأم البالغة من العمر 41 عاماً تقشّر حبّة الموز لتطعمها لابنها ألبي البالغ من العمر 19 شهراً حين أصيب بالصدمة وبدأت تصرخ لحظة رؤية بيضة العنكبوت.وتُرجّح ديبي أن يكون العنكبوت من إحدى الفصائل البرازيلية التي تكبر كثيراً بحسب ما قالت لوسائل الإعلام.الجدير ذكره، أنّ ديبي أعادت كل ما اشترته من السوبر ماركت من موز، إجاص، تفاح خوفاً من ظهور العناكب من جديد.في سياق آخر، اعتذر القيمون على Tesco من الأم وعائلتها وفتحوا تحقيقاً في الحادثة.إليكم الصور التي التقطتها الأم: