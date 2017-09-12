بالفيديو- مزّق فستان زميلته مباشرة على الهواء!

الإعلان

أشعل مقدّم برامج مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو له وهو يقوم بقص فستان زميلته بواسطة المقص خلال بث مباشر.وفي التفاصيل، فقد كان Juan y Medio يقدّم برنامجاً اسبانياً إسمه "بعد الظهر هنا والآن" مع زميلته إيفا رويز عندما سحب مقصاً وقص فستانها.وعلى الرغم من أن خوان ادعى أن هذه الخطوة جاءت بمثابة انتقام من حيلة سابقة ضده، اضطر لتغطية إيفا أمام عدسات الكاميرا، مشدّداً على أن رويز قامت في وقت سابق بتقطيع سرواله بعدما رفض الرقص على الهواء.والملفت هو أن رويز أصيبت بالحرج وضحكت لما حصل، وقد أتت مسؤولة البرنامج وساعدتها على تغطية جسمها.