Ответы на часто задаваемые вопросы Лайк в поддержку статьи❤️ 🔹 Вредно ли наращивание волос? При правильной технике наращивания волос нет никакого негативного воздействия на рост волос, однако существуют ситуации, когда наращивание волос является нежелательным. ⠀⠀ Не стоит делать наращивание волос при активном выпадении волос. Не рекомендуется наращивать волосы и при заболеваниях кожи головы в стадии обострения (себорейном дерматите, псориазе) - в этом случае ухудшается качество мытья кожи головы, ее очищения, кроме этого затрудняется нанесение лечебных препаратов на кожу головы. 🔹Выпадает много волос во время мытья,в чем причина? ⠀⠀ Многие девушки боятся лишний раз мыть голову,так как это сопровождается выпадением волос, нормально ли это? ⠀⠀ В норме у женщины выпадает до 80 волос в день, волосы не могут в принципе не выпадать. ⠀⠀ Я уже рассказывала, что волос у нас не выпадает за один день. Перед тем как волос покинет фолликул, он "готовится" выпасть 2-3 месяца. Т.е на стадии выпадения волос сидит в фолликуле несколько месяцев, при этом он не растёт и не выпадает. Такой волос называется "телогеновым" и именно эти волосы выпадают во время мытья, расчесывания и использования масляных масок. ⠀⠀ Следовательно мытьё головы не может быть первопричиной выпадения. Происходит вымывание волос, которые выпали бы и без вашей помощи, но чуть позже. И чем дольше вы не моете голову, тем больше выпавших волос вы обнаружите на расчёске. Если у вас присутствует сильное выпадение, то волос во время мытья будет выпадать на порядок больше и это нормально. ⠀⠀ Сколько раз в неделю нужно мыть голову?нужно мыть по мере загрязнения, а не оттягивать этот процесс до последнего во избежание появления зуда, шелушения и болезненности кожи головы. ⠀⠀ А если вас беспокоит сильное выпадение волос, то лучше обратиться к специалисту, который назначит подходящую для вас схему лечения Наращивали ли вы волосы? Поделитесь опытом

