بالفيديو - حلق مقلة العين لعلاج التراخوما... تقنية غريبة وخطيرة!

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في سابقة فريدة وغريبة جداً، يقوم رجل صيني يُدعى Xiong بحلق مقلة العين منذ حوالي 40 عاماً وحتى اليوم بحسب ما نشر منصّة الفيديوهات الروسية Ruptly.وكانت عملية حلق مقلة العين تتمّ داخل المستشفيات في أوائل القرن العشرين لعلاج التراخوما، وهي حالة بكتيرية تسبب العمى وفق جمعية الصحة العالمية.وتقضي عملية حلق مقلة العين بإزالة القرحة والأنسجة المتعبة تحت جفون مرضى التراخوما وذلك بهدف تحفيز العين على إفراز السائل الذي يبقيها رطبة من الداخل.في سياق متصل، يقول Qu Chao نائب مدير قسم طب العيون في مستشفى الشعب في مقاطعة سيتشوان، إنّ حلاقة مقلة العين تُشكّل خطراً كبيراً والحدّ من التراخوما يكون عن طريقة تعزيز النظافة الصحية وتناول الأدوية بالمضادات الحيوية.إليكم الفيديو: