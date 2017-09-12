سرق السيارة وبداخلها رضيعة!

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أقدم رجل على سرقة سيارة امرأة وفي داخلها طفلتها البالغة من العمر 7 أسابيع فقط.وفي التفاصيل، كانت الأم قد تركت طفلتها النائمة داخل السيارة تاركة المفتاح فيها وذهبت لتشتري الطعام من مطعم في كاليفورنيا.وقد لاحظت الأمّ أنّ رجلاً صعد إلى السيارة وذهب بعيداً فركضت وهي تصرخ له أن يترك لها ابنتها.نشير إلى أنّ الام كانت قد تركت المفتاح في السيارة لأنّها أشغلت المكيف فيها.الجدير ذكره، أنّ الشرطة عثرت على السيارة بعد 90 دقيقة على الحادثة ولكن السارق فر بالطفلة هارباً إلا أنّ رجال الشرطة استطاعوا لاحقاً العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة.