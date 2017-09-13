تطبيق يُساعدك على إيجاد زوجة ثانية... وحتى ثالثة!



أصبح العثور على زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة أسهل بكثير مع إطلاق تطبيق جديد صُمّم للرّجال المسلمين في اندونيسيا الذين يرغبون في تعدد الزوجات، ويدعى أيوبوليغامي - أو "نعم لتعدد الزوجات".



ومن المقرر أن يُطلق التطبيق بشكل نهائي في شهر تشرين الأول الآتي، ويصف المطورون التطبيق بأنه "منصّة تعمل لمطابقة المستخدمين الذكور مع النساء اللّواتي هن على استعداد ليكنّ جزءاً من عائلة كبيرة".

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فبعد إطلاقه للمرّة الأولى في وقت سابق من هذا العام باندونيسيا، تم تحميل التطبيق المثير للجدل من قبل الآلاف من المستخدمين قبل أن يتم إزالته في انتظار إعادة الإطلاق الرسمية.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة المؤسسة "باندو سولوسي" تواصلت مع رجال دين مسلمين لأخذ الموافقة وبالرغم من ذلك اندلعت مناقشات حادّة بين مستخدمي الانترنت في البلاد وانقسموا بين مؤيد ومعارض.



وبانتظار إعادة اطلاق التطبيق، تم تأسيس موقع خاص له على الإنترنت، ويحتوي حالياً على رسم كاريكاتوري لرجل جالس أمام جهاز كمبيوتر محمول وتحيط به ثلاث نساء محجبات على النمط الإندونيسي، مع طفلين.



وفي بلد حيث 90 بالمئة من سكّانه هم من المسلمين، اتخذ مطورو التطبيق تدابير لضمان عدم الدخول في محرمات شرعية. إذ لا يقتضي الأمر فقط بتقديم هويّة المستخدم، بل يجب على الأخير أن يقدم رسالة من الزوجة الأولى التي توافق على دخول الزوج تطبيق تعدد الزوجات، مما يعد بالأمر القانوني في إندونيسيا ما دامت الزوجة الأولى موافقة.