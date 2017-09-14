بالصور - بعد إعصار "هارفي"... ظهور كائن غريب على شواطئ تكساس

نشرت جمعية "أودوبون" الوطنية الأميركية الأسبوع الماضي صورًا على موقع "تويتر" لحيوان بحري اكتشفته على أحد شواطئ "تكساس" بالولايات المتحدة أثناء قيامها بجولة استكشاف لآثار إعصار "هارفي" الذي ضرب المدينة.



وشكّل هذا المخلوق الذي قذفته أمواج المحيط الأطلسي حالة دهشة وأثار حيرة علماء الحياء، فأجمعوا على أن هذا الكائن البحري مخيف وغريب للغاية ولم يسبق أن شوهد من قبل. اذ يظهر واضحاً بالصّور أن هذا المخلوق العجيب بلا أعين، بلا فكّ وأسنانه حادةّ للغاية وبذيل غير مألوف غريب الشكل.

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ورجّح عالم يدعى "كينيث تيجي" وهو أحد خبراء متحف "سميثسونيان" الوطني للتاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة، أن هذا الكائن المخيف الذي وجد نافقاً على شواطئ تكساس ممكن أن يكون ثعبان البحر، ويعتقد أنه من فصيلة "باثيوروكونجر فيسينوس" أو "زينوميستاكس كونجرويدس" حيث إنها الوحيدة التي لها أسنان كهذه.



أما مسألة الأعين لا تزال تحيره ودفعت خبراء علوم الأحياء إلى إجراء دراسة مفصلة لمعرفة المزيد من التفاصيل.