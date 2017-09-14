بالصور - نجم دخل المستشفى لتجميل أنفه... فخرج بـ"انتصاب دائم"!

من بعد أكثر من عشر عمليات جراحية تجميلية، قرّر نجم تلفزيون الواقع، المصمم الكرواتي نيفين سيكاروفيك إجراء عملية جديدة لأنفه فخرج منها بحالة "إنتصاب دائم".

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كان الشاب الذي يبلغ من العمر 45 عاماً في إيران خلال زيارة طبية لإجراء عملية تجميلية ثالثة لأنفه. وكان يرافقه فريق القناة التلفزيونية الرابعة من أجل تصوير وثائقي عن هوسه بالعمليات البلاستيكية، حين تعرض أثناء إجرائه عملية الأنف إلى ردّة فعل تحسّسية على التخدير، إذ أصيب نيفين بحالة الانتصاب الدائم، المعروفة باسم "القساح".تجدر الإشارة إلى أن "القساح" هو الانتصاب غير الإرادي، عوارضه طويلة الأمد ومؤلمة للغاية ولا ترتبط بالرغبة الجنسية. صرّح الأطباء بأن هذه الحالة يمكن أن تُؤدي إلى تلف القضيب بشكل دائم.وكان قد عبّر نجم تلفزيون الواقع من غرفته في المستشفى عن معاناته قائلاً: "لسوء الحظ ممنوع عليّ تناول أيّ مسكّنات للألم، لذلك سأتحمّل الألم الشديد".