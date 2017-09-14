بالفيديو- داعية سلفي: يجوز تزويج الفتاة فور ولادتها

آثار ضجة كبيرة من بعد الحلقة

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LBCI News Lebanon

زعم الداعية السلفي الشيخ مفتاح محمد المعروف بـ"أبو يحيى"، أثناء مقابلة تلفزيونية أن العلماء المسلمين أجازوا بزواج الفتاة الصغيرة من دون تحديد السنّ.

كما استند "أبو يحيى" إلى أن الشرع لم يحدد سنًّا معينة من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن زواج البنات، وجاء في حواره أنه يجوز للفتاة المسلمة الزواج في أي وقت من عمرها وفي أي سن كانت حتى لو تم ذلك فور ولادتها وقام والدها بتزويجها من رجل رآه مناسباً لها وحتى لو تزوجت وكان عمرها يوم واحد بحسب تعبيره.

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فور انتهاء الحلقة، انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتعجّب النشطاء من تصريح الداعية السلفي ومنهم حتى من قاموا بالسخرية من تصريحه.