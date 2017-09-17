بالصورة- رجل لديه 19 ولداً في جميع أنحاء العالم... يلتقي بهم للمرة الأولى!

كيف جرى اللقاء؟

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LBCI News Lebanon

التقى رجل يدعى مايكل روبينو بأولاده الـ19 المتفرقين في جميع أنحاء العالم وقد اجتمع معظمهم لأول مرة.

ووصف روبينو تجربته بالـ "مثيرة للغاية" والتي "تتخطى الواقع".

ففي الثلاثينات من عمره، قرر روبينو وهو فنان تشكيلي، أن يصبح مانحاً للحيوانات المنوية لمساعدة الآخرين على تأسيس عائلاتهم الخاصة.

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وقرر بعد زمن طويل أن يلتقي بالأطفال الذي تبرع بحيواناته المنوية لأمهاتهم والتي تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 سنة.

فبعد مراسلات عدة بينه وبين أولاده، فتح روبينو منزله للأطفال وكانوا متحمسين للقاء أشقائهم الذين يحملون جنسيات مختلفة. وهناك في منزل روبينو تفاجأ الأولاد بوجود صور لكل منهم في جميع أنحاء المنزل.

وأشار الوالد مايكل في حديث صحافي له أنه في غاية السعادة وسيسعى للتواصل معهم بشكل أكثر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعرب عن فرحه لوجود ما لا يقل عن 11 من هؤلاء الأبناء الذين يملكون عيون زرقاء، تماما مثله.