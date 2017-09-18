إذا ضحكت نامت... حالة غريبة غيّرت حياة شابة بريطانية!

مرض نادر يجعلها تنام بشكل مفاجئ

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LBCI News Lebanon

تعاني البريطانية جيسيكا سوثال من مرض نادر يصيب الجهاز العصبي لديها ويجعلها تنام بشكل مفاجئ عندما تختبر مشاعر قوية مثل الضحك الشديد والإصابة بالنشوة.



وتعاني جيسيكا من النوم القهري مع مشكلة الجمدة، مما يؤدي إلى ارتخاء عضلات جسمها بشكل كامل في كل مرة تواجه مشاعر قوية للغاية بالإضافة إلى عدم قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي.

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اكتشفت جيسيكا البالغة من العمر 20 سنة مرضها عندما كانت تبلغ 15 عامًا فقط وذلك بعدما كانت تعاني من الإرهاق الدائم الذي سبب لها النوم خلال حصص الدروس في المدرسة.



وقالت جيسيكا في مقابلة لها إنها تكون في حالة يقظة تامة عندما تصاب بنوبات، إلا أنها تكون غير قادرة على الحراك إلى حين توقف هذه المشاعر القوية. وفي هذه الحالة يظن الأشخاص من حولها أنها غفت.



وتؤدي هذه الحالة إلى الإفراط في النوم خلال ساعات النهار والهلوسة والجمدة وشلل النوم، وقد ذكرت جيسيكا أنها اصيبت بنوبة خلال ولادة أطفالها.