حادثة صادمة في إحدى الورش... "نفخ" زميله بالكومبروسر!

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سجن عامل في شركة بترولية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إصابة موظف فني بإصابات بالغة بسبب آلة النفخ أو "الكومبروسر".وفي التفاصيل، فقد قررت نيابة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر سجن المتهم لأنه استخدم الآلة وتسبب بإصابة زميله، كما قررت الشركة توقيفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.ﻭقد كشفت تفاصيل الواقعة أنه أﺛﻨﺎﺀ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻔﻨﻲ، المجني عليه، في الورشة ﻭأﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ارتكب العامل الواقعة إذ وضع "ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﺮﻭﺳﺮ" ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺧﺮة الفني الذي تمّ نقله على الفور الى المستشفى.وقرر وزير البترول فتح تحقيق عاجل في الواقعة وأرسل لجنة للتحقيق فيها.