مئة ألف يورو في مرحاض المصرف...

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عُثر على أوراق نقدية من فئة الـ 500 يورو في مراحيض قاعة الخزنات في احد فروع مصرف "يو بي اس" وثلاثة مطاعم مجاورة في سويسرا.وقد بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي عثر عليها حوالي مئة ألف يورو.وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم السلطة القضائية في جنيف، فانسان ديروان أنّ هذه الأوراق ليست مزيفة بل أصلية مئة في المئة.وجرت هذه الحادثة في شهر أيار من العام الحالي بعد انسداد مراحيض فرع لمصرف "يو بي س" وبعد أيام معدودة تسبّبت الأموال بانسداد مراحيض 3 مطاعم مجاورة.الجدير ذكره، أنّ السلطات السويسرية استعادت جزءاً من الأموال ويُشتبه بتورط شخصين في هذه القضية. أمّا القيمين على المصرف فقد رفضوا التعليق على الحادثة في انتظار نتيجة التحقيق.