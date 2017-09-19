بالفيديو – ثنائي ضُبط بوضعية غريبة في مكان عام... تحت الأمطار!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه شاب على جسر طريق سريع في فترة ما بعد الظهر بتايلاند خلال هطول الأمطار.وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو مراهقان وهما يمارسان المداعبة على الأرض غير آبهين لهطول الأمطار بالقرب من إحدى المدارس في المنطقة.وقد صوّر هذا الفيديو الشابّ Adisak Khaosaard البالغ من العمر 29 عاماً حين كان يتمشى في الأرجاء. واللافت أنّ الثنائي لم يتنبه لوجود الشاب في المكان!نشير إلى أنّ الشرطة تحقق حاليا في تفاصيل الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جنونيّ وقد يواجه الثنائي تهمة "ممارسة الفحشاء في مكان عامّ".إليكم الفيديو: