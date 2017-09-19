غرائب وطرائف
19 أيلول 2017 - 08:55
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بالصورة – كويتي انفصل عن حبيبته فكان ردّها... "شوف سيارتك الحين"!

إليكم ما فعلته بحبيبها... Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفصال, انتقام, سيارة,الكويت,إليكم ما فعلته بحبيبها...
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بالصورة – كويتي انفصل عن حبيبته فكان ردّها... &quot;شوف سيارتك الحين&quot;!
قررت شابة كويتية الانتقام من حبيبها بعدما انفصل عنها فجأة بطريقة لا تخطر في البال أبداً.

وفي التفاصيل، فرغت الشابة الغاضبة ما في داخلها من خلال رشّ عبوة رذاذ الطلاء على سيارة حبيبها.

نشير إلى أنّ الشاب قرر قطع علاقته بحبيبته لأنّها كثيرة الغيرة وتفتعل المشاكل.

واللافت أنّ هذه الشابة باتت معروفة لدى الكثير من رجال الأمن بسبب الشكاوى المسجلة في حقها.
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الجدير ذكره، أنّ الشابة أقدمت على انتقامها بعد إرسال رسالة تهديد هاتفية لصديقها السابق. كما أقدمت بعد إتلاف السيارة على إرسال رسالة نصية تتضمن التالي "شوف سيارتك الحين".


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