حيوان نادر يظهر للمرة الأولى منذ 250 عاما... والسلطات تقتله!

تحقيات بشأن قتل حيوان نادر يظهر للمرة الأولى منذ 250 عاما

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LBCI News Lebanon

أعلن الصندوق العالمي للحياة البرية عن أنّه سيرفع دعوى ضدّ مسؤولين في ألمانيا أمروا صيادين بقتل ثور من نوع بيسون النادر يسود الاعتقاد بأنّه ظهر للمرة الأولى منذ 250 عامًا.

وقالت الشرطة إنّ رجلًا رصد البيسون في بلدة ليبوس التي تبعد نحو 88 كيلومترًا عن العاصمة برلين.

ذي اندبندنت" البريطانيّة، اعتبر مسؤولون محليّون ألمان أنّ البيسون يشكّل خطرًا على الناس، فأمروا بقتله. وبحسب صحيفة "" البريطانيّة، اعتبر مسؤولون محليّون ألمان أنّ البيسون يشكّل خطرًا على الناس، فأمروا بقتله.

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وأوضح المسؤول في الصندوق العالمي، كريس هنريش، أن "إعطاء إذن بإطلاق النار على حيوان مصنف على أنه محمي، من دون وجود أي خطر فعلي على الحياة، يعتبر بمثابة جريمة جنائية".

وأضاف لموقع "ذي لوكول" الألماني: "بعد 250 عامًا، رأينا الثور مجددًا في ألمانيا، والسلطات لم يخطر على بالها سوى إطلاق النار عليه". وتابع "لذلك قررنا رفع دعوى على المسؤولين الذين اتخذوا القرار هذا".