بالصور - يطلقون عليها اسم "الفتاة الأفعى"... بسبب مرض نادر تعانيه

ما هو المرض النادر الذي تعانيه؟

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LBCI News Lebanon

تعاني المراهقة الفلبينية فلورين نالوجون مرض السُماك النادر الذي يصيب شخصًا واحدًا من بين 600 ألف.

وجعل هذا المرض جسم فلورين البالغة من العمر 17 عامًا يكتسي بالجلد الميت الذي يشبه جلد الأسماك والثعابين، ما سبب لها أزمة نفسية وإحراجًا كبيرين، ولاسيّما أنّ زملاءها أطلقوا عليها اسم "الفتاة الأفعى".

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وكشفت فلورين لصحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة عن أنّها تتعرض للتنمير، إذ يهزأ بها الجميع، علمًا ان فلورين تعاني هذا المرض الوراثي النادر منذ ولادتها.

ويقول والدها: "على الرغم من المشاكل والضغوط النفسية الكبيرة التي تتعرض لها ابنتنا، تحاول الحفاظ على بسمتها أمام الناس، وهي لا ترغب بالظهور كشخص منكسر، متمنيًا أن يستطيع الطب مساعدتها للتخلص من هذا الكابوس المزعج".

وأطلق متطوعون وخبراء صحة حملة للفت النظر إلى مرضها ومحاولة تقديم الدعم المادي والمعنوي لها بالوسائل كافة.

وعبرت فلورين عن حماسها الكبير للحملة التى بدأوها معها لعلاجها فى الفترة الأخيرة، وتأمل أن تكون الأموال التي تم جمعها كافية.



