بالصّور- أغرب خمس مسابقات جماليّة حول العالم

اعتدنا أن ننتظر في كل سنة مسابقة ملكة جمال لبنان حتّى نرى أي حسناء ستتربّع على عرش الجمال، ولكن هل تعلمون بأن هناك العديد من المسابقات الجمالية حول العالم مغايرة تماماً للمسابقات المألوفة؟
إليكم أغرب خمس مسابقات:
1- ملكة جمال السجون:
ينظّم سجن "تالافيرا بروس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، مسابقة ملكة جمال السجون كل عام.
2- ملكة جمال القرود
أقيمت هذه المسابقة في حزيران 1972 بمدينة سنتشري سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد صدور فيلم Conquest of the Planet of the Apes. كان شرط الإشتراك أن ترتدي جميع المرشحات قناع القرد طوال فترة المسابقة، وحصلت الفائزة دومينيك غرين، على دور البطولة في الجزء الثاني من الفيلم.
3- ملكة جمال المجندات:
أطلقت جمهورية كازاخستان مسابقة ملكة جمال المجندات، في محاولة من الدولة لتشجيع الفتيات على الإنخراط أكثر في السلك العسكري.
4- ملكة جمال عمليات التجميل:
عادةً ما تُستبعد الفتيات اللواتي خضعن لعمليات تجميلية من مسابقات الجمال، إنما الوضع مختلف تماماً في المجر اذ يشترط على المتقدمات خضوعهن لعمليات تجميل!
5- ملكة جمال العيون الجميلة
تقتضي هذه المسابقة بتغطية وجوه المشاركات عن طريق ارتداء قناع على الرأس ويتم تقييم جمال العيون فقط.