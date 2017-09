بالصّور- أغرب خمس مسابقات جماليّة حول العالم

اعتدنا أن ننتظر في كل سنة مسابقة ملكة جمال لبنان حتّى نرى أي حسناء ستتربّع على عرش الجمال، ولكن هل تعلمون بأن هناك العديد من المسابقات الجمالية حول العالم مغايرة تماماً للمسابقات المألوفة؟



إليكم أغرب خمس مسابقات:



1- ملكة جمال السجون:

ينظّم سجن "تالافيرا بروس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، مسابقة ملكة جمال السجون كل عام.

2- ملكة جمال القرودأقيمت هذه المسابقة في حزيران 1972 بمدينة سنتشري سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد صدور فيلم Conquest of the Planet of the Apes. كان شرط الإشتراك أن ترتدي جميع المرشحات قناع القرد طوال فترة المسابقة، وحصلت الفائزة دومينيك غرين، على دور البطولة في الجزء الثاني من الفيلم.