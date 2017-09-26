بالفيديو- انتحر بلدغة أفعى سامة... في بث مباشر على الانترنت!

أنهى حياته أمام آلاف متابعيه

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LBCI News Lebanon

قرّر خبير حيوانات مشهور إنهاء حياته أمام آلاف متابعيه الذين يُشاهدون بشكلٍ دائمٍ مقاطع الفيديو التي يصورها حول الحيوانات.

وتعرّض الروسي ارسلان فالييف، الذي يعلم الناس طريقة التعامل مع الحيوانات، للدغة أفعى سامة وذلك بسبب شعوره بالإحباط نتيجة طلاقه من زوجته.

وكان فالييف وزوجته السابقة ينشران مقاطع فيديو سويًا على موقع يوتيوب وكان لديهما آلاف المتابعين، إلا أنها أنهت علاقتها به بعدما اعتدى عليها بالضرب نتيجة خلاف وقع بينهما.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة وهو يتألم أمام الكاميرا بعدما غاب لعدة دقائق ليعود ويظهر لدغة الأفعى على يده للمشاهدين.

ونقل فالييف إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.