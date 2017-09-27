غرائب وطرائف 27 أيلول 2017 - 07:04 27/09/2017 07:04:23 مسافر حاول تهريب الذهب بوضعه في منطقة حساسة من جسمه... ماذا حصل؟

حاول تهريب الذهب بوضعه في منطقة حساسة من جسمه

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LBCI News Lebanon



ألقت السلطات السريلانكية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في مطار باندارانايكا بعدما حول تهريب الذهب إلى الهند بطريقة غريبة جدًا.



ولاحظ موظفو الجمارك في المطار أنّ الرجل يسير بطريقة غريبة فاستخدموا جهاز الكشف عن المعادن، ليكتشفوا بعدها أنه يخبئ حوالي كيلوغراماً من الذهب في شرجه.

الإعلان ألقت السلطات السريلانكية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في مطار باندارانايكا بعدما حول تهريب الذهب إلى الهند بطريقة غريبة جدًا.ولاحظ موظفو الجمارك في المطار أنّ الرجل يسير بطريقة غريبة فاستخدموا جهاز الكشف عن المعادن، ليكتشفوا بعدها أنه يخبئ حوالي كيلوغراماً من الذهب في شرجه.

وكان الرجل قد وضع قطع المجوهرات في أكياسٍ في هذه المنطقة من جسمه وتبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار.



وأطلق سراح الرجل بعدما دفع غرامة مالية قيمتها 660 دولارا. وكان الرجل قد وضع قطع المجوهرات في أكياسٍ في هذه المنطقة من جسمه وتبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار.وأطلق سراح الرجل بعدما دفع غرامة مالية قيمتها 660 دولارا. المصدر









