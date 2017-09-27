زوجان قتلا 30 شخصاً وأكلا جثثهم... جرائم مروّعة استمرّت 18 سنة!

الإعلان

نشر موقع الـتقريراً عن زوجين من آكلي لحوم البشر قتلا ما لا يقل عن 30 شخصاً روسياً خلال 18 عاماً.وبحسب التقرير، فقد كشفت الشرطة الروسية واحدة من أكثر الجرائم المروعة في البلاد التي تتعلق بأكل لحوم البشر.وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً وزوجته في منطقة كراسنودار الجنوبية، ويزعم أن كلاهما قتلا 30 شخصاً منذ عام 1999 وأكلا أجزاء من الجثث، وقد استطاعت الشرطة تحديد هوية 7 ضحايا حتى الآن.وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي، أن الكشف عن هذه الجرائم تمّ بعدما عُثر على هاتف محمول في شارع في كراسنودار في وقت سابق من هذا الشهر وعليه صور الرجل مع جثة سيدة مقطعة، وقد تمّ العثور في اليوم التالي على بقايا المرأة في حقيبة قريبة من المكان.وفي البداية، أنكر الرجل الذي يدعى ديمتري باكشيف أنه قتل المرأة، مدعياً أنه عثر على رفاتها والتقط معها الصور قبل أن يفقد هاتفه.ولفتت صحيفةالى أن الزوجة، وتدعى ناتاليا، قد خضعت منذ احتجازها لاختبارات نفسية، واعتُبِرَت "سليمة عقلياً"، واعترفت بارتكابها هي وزوجها ما لا يقل عن 30 جريمة قتل والتهام للبشر.وبحسب مصادر في لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، فقد خزّن الثنائي أشلاء الضحايا في الثلاجة والمجمد وكذلك في قبو منزله.