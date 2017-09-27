فيديو صادم – رضيعة مدمنة على الهيروين.. لن تُصدّقوا كيف تتعاطى المخدرات!

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عرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قصة أصغر مدمنة على الهيروين في مصر عمرها 5 أشهر فقط، خلال برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار".وقد استضافت ريهام والدة الطفلة المدمنة التي قالت إنها كانت تقوم بإرضاع ابنتها بشكل طبيعي ثمّ تفاجأت بأنها كلما تأخرت عليها بالرضاعة بدأت الطفلة بالصراخ بشكل مستمر وظهرت عليها أعراض التعب التي تشعر بها الأم في حال عدم تعاطيها الهيروين.وشددت الأم على أن طفلتها ترفض تناول الحليب الصناعي ولا تتغذى إلا على حليبها المليء بالمخدرات، كاشفة عن أنها قررت الخضوع للعلاج خوفاً على ابنتها الرضيعة وبسبب إصابتها البالغة في ذراعها الذي كان معرضاً للبتر.وفي هذا السياق، فقد أكدت ريهام على أنه سيتم فصل الأم عن ابنتها الرضيعة خلال خضوعها للعلاج من الإدمان حتى يتم إيجاد حل للطفلة ومنعها من تعاطي المخدرات.