بعد زواج دام 24 عامًا... اكتشفا الحقيقة الصادمة!

حقيقة قلبت حياتهما

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LBCI News Lebanon

اكتشف زوجان باكستانيان أنهما شقيقان وليسا ابني عمومة بعد مرور 24 عامًا على زواجهما.

إرم نيوز" نقلًا عن وسائل إعلامية باكستانية، فالشقيقان انفصلا عن بعضهما في طفولتهما بعد وفاة أبويهما، إذ تبنت كل منهما عائلة مختلفة، وعندما التقيا مجددًا تزوجا على اعتقاد منهما أنهما أبناء عمومة. وبحسب موقع "" نقلًا عن وسائل إعلامية باكستانية، فالشقيقان انفصلا عن بعضهما في طفولتهما بعد وفاة أبويهما، إذ تبنت كل منهما عائلة مختلفة، وعندما التقيا مجددًا تزوجا على اعتقاد منهما أنهما أبناء عمومة.

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وقال الزوج عبد الرحيم الذي يبلغ من العمر 47 عامًا: "كل شخص في المدينة كان يعرف أننا شقيقان، لكن لم يملك أحد الشجاعة لإخبارنا بذلك حتى الآن".

ومن جهة أخرى، صرحت أخصائية السلوك الإنساني جولين إدواردز، المهتمة بزواج سفاح القربى في باكستان، أنّ "هذه الحالة ليست مفاجئة وأنّها درست حالات عدّة في باكستان، يتزوج فيها الآباء الأرامل من بناتهم، وفي حالة أخرى أجبر والد ابنه على الزواج بشقيقته، بحجة أنها قبيحة ولا يقبل أحد بالزواج منها".