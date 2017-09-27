بالصورة- سيدة تقدم على المحظور... ماذا فعلت مع حبيبها على الطائرة؟

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيلسيدة وهي تقوم بمداعبة الأماكن الحساسة لحبيبها وهما على متن طائرة Ryanair.وقد استفاد الثنائي من المساحة الإضافية لمقاعد الخروج في حالات الطوارئ، حيث قامت المرأة بالأداء الجنسي أمام الركاب الآخرين.وقد قام أحد الركاب بتصوير هذا المشهد وتحميله على يوتيوب وقد حصد على نحو 290 ألف مشاهدة.وقد تمّ تحميل هذا الشريط على الموقع للمرة الأولى خلال عام 2015 إلا أن اللقطات عادت واجتاحت أخيراً مواقع التواصل الاجتماعي. وليس واضحاً من خلال الفيديو مكان توجه الطائرة أو المكان الذي أقلعت منه.