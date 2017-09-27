غيّر صورته على فيسبوك ثمّ قتل زوجته وانتحر!

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أقدم رجل على قتل زوجته قبل وقت قصير من نشر صورة وداع على فيسبوك والانتحار في حديقة منزل والديه.وقد تم استدعاء الشرطة من قبل الاسعاف بعد العثور على جثة رجل في منزل ستريتلي بالقرب من سوتون كولدفيلد في انكلترا بعد منتصف ليل الثلاثاء.وبعد نحو 40 دقيقة تمّ العثور على جثة امرأة في مكان يبعد 33 كيلومتراً يعتقد أنه عنوان الزوجين في ردنال في برمنغهام.ولفتت الشرطة الى أنه من الواضح أن المرأة، أمي بارنز البالغة من العمر 32 عاماً، قد قتلت قبل أن يقدم زوجها جيمس بارنز، 30 عاماً، على إنهاء حياته.والملفت هو أنه قبل العثور على جثة الزوجة بنحو ساعتين ونصف الساعة، قام السيد بارنز بتحديث صورته الشخصية على الفيسبوك ووضع صورة لهما في يوم زفافهما عام 2014.وأوضح متحدث باسم الشرطة أن المباحث لا يفتشون حالياً عن أي شخص آخر قد يتعلق بالوفاة، مشيراً الى أنه سيتم تشريح الجثتين من قبل الطب الشرعي.وشدد أصدقاء الثنائي على إصابتهم بصدمة كبيرة حيال ما حصل، واصفين أمي وجيمس بـ"الزوجين المثاليين".