تقرير تلفزيوني كشف خيانة رجل لزوجته مع صديقتها... اليكم التفاصيل!

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رفعت سيدة أردنية دعوى طلاق ضدّ زوجها إضافة الى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها بعدما اكتشفت خيانة زوجها مع الأخيرة عن طريق الصدفة.وبحسب معلومات موقعالأردني، فإن تقريراً تلفزيونياً ميدانياً لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية في الإردن في منطقة الرابية في العاصمة عمان، كان له دور في كشف الخيانة.وفي التفاصيل، فإن الزوجة تفاجأت خلال مشاهدتها احد البرامج على قناة محلية عندما ظهر فيه زوجه لثوانٍ وهو يجلس في ساحة خارجية لإحدى الكافيهات برفقة صديقتها.وأشارت المعلومات الى أن السيدة قامت على الفور بمواجهة صديقتها التي اعترفت بالواقعة وأخبرتها بأنها على علاقة بزوجها بعد أن وعدها بالزواج منذ فترة طويلة ولا يزال يماطل.وكشف مصدر عن أن الزوجة لجأت لأحد المحامين الذي سيرفع على الفور قضية شقاق ونزاع أمام المحكمة الشرعية في عمّان بالإضافة الى قضية إفساد الرابطة الزوجية بحق الفتاة.