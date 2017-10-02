غرائب وطرائف 02 تشرين الأول 2017 - 09:06 02/10/2017 09:06:00 بالفيديو- مذيعة دخلت المخاض مباشرة على الهواء... كيف أخفت الآلام

مكنت من تمالك نفسها على الهواء بالرغم من دخولها المخاض

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LBCI News Lebanon



لم ترد مذيعة الأخبار الأميركية ناتالي باسكواريلا اثارة بلبلة خلال البث المباشر وتمكنت من تمالك نفسها على الهواء بالرغم من دخولها المخاض.



ففي التفاصيل، كانت ناتالي تتاقش مع زملائها خبر زيادة عدد الأحرف في التغريدات على موقع تويتر فشعرت بألم المخاض، إلا أنها اكتفت بالضحك بصوت مرتفع.

الإعلان لم ترد مذيعة الأخبار الأميركية ناتالي باسكواريلا اثارة بلبلة خلال البث المباشر وتمكنت من تمالك نفسها على الهواء بالرغم من دخولها المخاض.ففي التفاصيل، كانت ناتالي تتاقش مع زملائها خبر زيادة عدد الأحرف في التغريدات على موقع تويتر فشعرت بألم المخاض، إلا أنها اكتفت بالضحك بصوت مرتفع.

ولم ينتبه زملاء ناتالي لما حصل وقد نقلوها إلى المستشفى فور انتهاء الفقرة بعدما اخبرتهم أنها على وشك الولادة.



وانجبت باسكواريلا صبيًا وقد نشرت صورته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلنة أنه وصل قبل موعده المحدد بنحو شهر. ولم ينتبه زملاء ناتالي لما حصل وقد نقلوها إلى المستشفى فور انتهاء الفقرة بعدما اخبرتهم أنها على وشك الولادة.وانجبت باسكواريلا صبيًا وقد نشرت صورته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلنة أنه وصل قبل موعده المحدد بنحو شهر. المصدر









