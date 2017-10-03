حمار أخطأ بين "جزرة" عملاقة وسيارة رياضية... وهذا ما حصل!

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حكمت محكمة ألمانية على صاحب حمار "جائع" بدفع تعويضات مادية لسائق سيارة رياضية برتقالية اللون بعدما حاول الحمار أكلها.وقالت الشرطة إن الحمار أخطأ بين سيارة ماكلارين البرتقالية المركونة بجانب سياجه وبين جزرة عملاقة.وألحق الحمار ضرراً للسيارة بقيمة تفوق الـ 6500 دولار أميركي بعدما قضمها من الخلف، وهذا ما أدى الى الحاق الضرر بطلاء السيارة وقطعة من ألياف الكربون.ولفتت وكالة أنباء dpa الى أن المحكمة في جيسن حكمت لصالح مالك السيارة الذي رفع الدعوى بعدما رفض صاحب الحمار تسديد المال بعد الحادث الذي وقع في أيلول الماضي.كذلك، فقد ذكرت وسائل الاعلام المحلية أن صاحب الحمار رفض دفع المال تعويضاً عن الضرر، معتبراً أنه كان على صاحب السيارة، التي تبلغ قيمتها نحو 265 ألف دولار أميركي، أن يختار مكاناً أفضل ليركنها فيه.