بالفيديو- طفل ابتلع صفارة وهذا ما حصل معه في المستشفى!

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عانى صبي صغير من توكومان- الأرجنتين، من آثار جانبية غير عادية بعدما ابتلع قطعة من لعبة بلاستيكية على شكلٍ حيوان، إذ أصبح غير قادر على التوقف عن الصرير.وقد قام الطبيب سانتياغو غوميز زوفيريا بالتقاط فيديو للصبي البالغ من العمر 8 سنوات من داخل غرفة الطوارئ في مستشفى للأطفال ويُسمع صوت الصرير بشكل قوي كلما فتح فمه.وقال الدكتور زوفيريا لصحيفة HuffPost إن الصفارة كانت عالقة بين الحنجرة والبلعوم. ومن خلال استخدام التخدير الموضعي، استطاع الطبيب من إزالة القطعة من حلق الصبي فاسترد عافيته.وقد نشر زوفيريا فيديو الصبي على فيسبوك الأسبوع الماضي لتحذير الناس من مخاطر ابتلاع الألعاب والأشياء. ومنذ ذلك الحين حصد الفيديو أكثر من 9 ملايين مشاهدة.