صُرفت من وظيفتها في المصرف بسبب صورها العارية على فيسبوك!

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ادعت شابة أنها صُرفت من عملها في أحد المصارف بعدما التقطت صوراً وهي عارية الصدر مع خطيبها الجديد.وقد خضع الثنائي ستفاني وأرين لجلسة تصويرية قامت بها صديقتهما المصورة بريا تيري بمناسبة الاحتفال بخطوبتهما. وقامت تيري بنشر هذه الصور على فيسبوك فحصدت انتشاراً كبيراً إذ أعيد نشرها أكثر من 85 ألف مرة.وتقول الشابة ستيفاني، من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، إنها لم تكن تحب جسدها (بطنها)، إلا أنها باتت الآن تتقبله بخاصة بعد ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.إلا أن سعادة ستيفاني بالدعم هذا لم تدم طويلاً، إذ بعد انتشار صورها بفترة قصيرة فقدت وظيفتها، بعدما شعر القيمون بالقلق حيال عدد الناس الذين سيشاهدون هذه الصور، وبالتالي ما سوف تعكسه على الشركة. وأقيلت الشابة بعدما قيل لها إن ما قامت به "غير لائق" بشركة "موجهة للأسرة".ويشار الى أن الثنائي قد اكتشف بعد ذلك، أن ستيفاني حامل بصبي.