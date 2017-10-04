انتحر بعد عشرة أيام على زواجه بعدما اكتشف سرًّا صادماً أخفته زوجته!

لم يستطيع تحمل الأمر

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LBCI News Lebanon

أقدم رجل في منطقة الجيزة بمصر على الإنتحار بعد عشرة أيامٍ على زفافه.



وتبين أنّ السبب الذي دفع بالعريس الجديد إلى الإقدام على هذه الخطوة هو اكتشافه بأن زوجته حامل في الشهر الرابع ولم يكن قد مضى على زواجه منها عشرة أيام فقط، فدخل في حالة من النكران إلى أن ساءت حالته النفسية والتي دفعته إلى الانتحار.

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هذا ما أكّدته والدة الشاب بقولها: "علمت بخبر حمل زوجته في الشهر الرابع، فصدمت وحاولت معرفة حقيقة هذا الحمل، فطلبت منه أن يجري تحليل الحمض النووي لمعرفة إن كان الجنين منه أم لا".



وتابعت الوالدة بأن ابنها اعترض على طلب والدته لتتتصاعد الخلافات بينهما، وذكرت أنه: "بعد مرور الكثير من الوقت اتصلت به لكنه لم يجب على الهاتف، فطلبت من زوج شقيقته أن يطمئن عليه، فصعد لرؤيته وطرق الباب لكنه لم يجب، فقام بكسر باب الشقة وعثر عليه معلقاً في سقف الحجرة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة".