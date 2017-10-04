سعودية تجتاح الإنترنت بفيديو شرائها سيارة فارهة

ما هي السيارة التي اشترتها؟

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LBCI News Lebanon

بعد صدور قرار يسمح للمرأة السعودية بإصدار رخصة لقيادة السيارة، انتشر فيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة دخول الفتاة إلى أحد معارض بيع السيارات الفارهة.

وتظهر الفتاة في أوّل المقطع وهي تعبر عن فرحتها بشكل ملفت للأنظار وتقول:"أنا أول فتاة سعودية تقصد معرض سيارات لشراء سيارتها الخاصة".

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وعند انتهاء جولتها في المعرض الذي يضم تشكيلة من أفخم وأغلى السيارات في العالم، وقع اختيارها على سيارة من نوع "بنتلي" حيث صورّت نفسها داخل مقصورة السيارة لتؤكد اختيارها لهذه السيارة وأشارت إلى أنها ابتاعت بينتلي إصدار عام 2017، الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، على حسب تعبيرها.