بالصورة- الأطباء يستأصلون جنيناً مشوهاً من معدة صبي عمره 15 عاماً!

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خضع صبي يبلغ من العمر 15 عاماً لعملية جراحية قام الأطباء خلالها باستئصال جنين متوفٍ من معدته.وفي التفاصيل، فإن الصبي المريض، الذي لم تكشف هويته، قد عانى من آلام قوية وانتفاخ في معدته منذ الولادة، وهذا ما حيّر الأطباء.ولم يتم اكتشاف السبب الغريب وراء آلام هذا الصبي الماليزي إلا عندما لجأ الى إحدى المستشفيات المحلية للحصول على مساعدة عاجلة.وقد خضع الصبي في البداية لصورة أشعة أظهرت وجود كتلة صلبة في الجزء الأوسط من بطنه، فكانت إشارة الى وجود ورم. ثمّ كشفت الفحوصات عن وجود "كتلة ضخمة داخل البطن" طولها 23.8 سنتيمترا، وأظهرت أيضاً وجود عمود فقري، ما قطع شكوك الأطباء بإصابة الصبي بمرض السرطان.والملفت هو أن التوأم المشوه الذي لم يولد كان يتغذى من إمداد الدم، كذلك فقد كان لديه شعر طويل، عضو ذكري وجلد يغطي جسمه.وقد وجد الجراحون في مستشفى السلطان عبد الحليم في سونغاي بيتاني هذا الجنين وكان وزنه 1.6 كيلوغرامات، وكانت أطرافه مشوهة.وبحسب تقارير BMJ Case، فإن هذا الجنين لم يكن قادراً على العيش بشكل مستقل، إذ إنه من دون فم، وحبل سري أو مشيمة.