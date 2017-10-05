غرائب وطرائف
05 تشرين الأول 2017 - 10:01
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بالفيديو- نجمات إباحيات يطلقن دورات لمن يريد تعلّم لغة جديدة

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بالفيديو- نجمات إباحيات يطلقن دورات لمن يريد تعلّم لغة جديدة
لمن يأمل في تعلم لغة جديدة يمكنه الآن المشاركة في سلسلة من الصفوف التعليمية التي تُدرّس من قبل ممثلات إباحيات.

فقد أطلق موقع "كامسودا"  دورات عبر الإنترنت تمتد لمدة شهرين، ويتعلم من خلالها المشاركون اللغات الفرنسية واليابانية والإسبانية والإنكليزية.

ويتم تدريسها من قبل ممثلات أفلام إباحية وفقاً للغتهن الأمّ، أي اذا أردتم تعلّم الإسبانية ستتكفل بذلك ممثلة إباحية إسبانية الجنسية وسترتدي الممثلات المعلمات الأزياء التقليدية للبلد أثناء الصفّ.
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كما تتضمن الصفوف أقساماً تتعلق بتعزيز المهارات الفردية كالتواصل والنطق الصحيح، وأهمّها لغة الجسد.
 
 
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