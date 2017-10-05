بالفيديو- ادّعت على زوجها بسبب أفعاله الغريبة ليلاً

شاهدوا عادته الغريبة

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LBCI News Lebanon

هددّت امرأة تايوانية شريكها بانهاء زواجهما الذي دام 30 عاماً بسبب أفعاله الغريبة التي يقوم بها في ساعات الليل.

فقد اوضحت المرأة أن زوجها يقدم على ركلها وصفعها بطريقة لا ارادية أثناء نومه إلى جانبها ، وبأنها سئمت من تصرفاته حتى انها تقدّمت بشكوى ضدّه بتهمه العنف الأسري.

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وكشفت الزوجة من مدينة تايتشونغ فى غرب تايوان، ان زوجها البالغ من العمر 60 عاماً بدأ يتحدث خلال نومه منذ نحو الـ 10 اعوام، ولكن وضعه تأزم في السنوات الخمس الأخيرة اذ بدأ بتحريك ذراعيه وساقيه ليلاً كأنه يقاتل أحداً ويصيبها بلكمات عن طريق الخطأ كلما نامت بجانبه.

فقام الزوج بفحص نفسه في مستشفى كوانغ تيان العام، وذلك بناءً على طلب الزوجة التي اشترطت عليه امّا عرض حالته على الأطباء، امّا الطلاق.

وتبين أن الرجل يعاني من اضطراب السلوك والحركة أثناء النوم، فيقوم بترجمة أحلامه جسدياً بدلاً من ابقائها في عقله. وهذا السلوك الغريب يحدث فقط أثناء النوم العميق ويعرف ب"حركة العين السريعة" أي ترجمة الأحلام مباشرةً من خلال الجسد.