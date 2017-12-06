غرائب وطرائف
06 كانون الأول 2017 - 11:53
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عاصفة تضيء سماء أستراليا في حادثةٍ غريبة

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عاصفة تضيء سماء أستراليا في حادثةٍ غريبة
نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فيديو يُظهر لحظة حصول عاصفة في سماء أستراليا.

وفي التفاصيل، التقط جيوف غريت هذا الفيديو في كيمبرلي يوم السبت الماضي وأظهر فيه الإعصار الذي سُمي "داليا" والذي ضرب الساحل.

وقد شهدت سماء أستراليا حدثاً فريداً من نوعه حوّل ليلها إلى نهار.

في سياق متصل، قال عالم الأرصاد الجوية غرايم بريتين إن العاصفة مثيرة للإعجاب ولكنها ليست نادرة وهي شائعة جداً في منطقة كيمبرلي.
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وأشار غرايم إلى أن العاصفة جرت نتيجة الطاقة التي توفرها استراليا الشمالية الحارّة جداً.

إليكم الفيديو:
 


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