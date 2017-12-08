بالفيديو- مقلب تحوّل إلى مأساة... علق رأسه داخل الميكروويف!

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أمضى خمسة رجال إطفاء ساعة كاملة لمحاولة إنقاذ مدوّن على يوتيوب بعدما قام بخدعة وعلق رأسه داخل الميكروويف.وقد قام جاي سوينغلر، 22 عاماً، مع مجموعة من الأصدقاء بخلط سبعة أكياس من البودرة التي أصبحت مثل المعجون وتستخدم لملء الثقوب والشقوق الصغيرة، من ثمّ سكبها داخل الجهاز ووضع كيساً بلاستيكياً حول رأسه وأدخله في الميكروويف.وكانت هذه المجموعة ترغب باستخدام الميكروويف كقالب، إلا أن هذه الخطوة استدعت تدخل خدمات الطوارئ يوم الأربعاء، فوصل رجال الإطفاء الى مرآب المنزل في فوردوسس في ولفرهامبتون بانكلترا، بعدما كان الأصدقاء قد أمضوا نحو 90 دقيقة وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي علق رأسه في الجهاز.واللافت هو أن أصدقاء جاي استطاعوا إدخال أنبوب هوائي في رأس الأخير لمساعدته على التنفس.اليكم الفيديو: