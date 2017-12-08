مارس الجنس مع جثّة حبيبته... ليعيدها إلى الحياة!

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ادعى رجل أمام الشرطة أنه مارس الجنس مع جثّة حبيبته في محاولة منه لإحيائها، وفق تقارير محكمة في الولايات المتحدة.وقد شعر آرون غراسر، من كونيتيكت، بالخوف عندما لاحظ أن حبيبته لم تعد على قيد الحياة، لذلك قال إنه ربطها ومارس الجنس معها على أمل أن يوقظها. وبعدما فشلت محاولة الرجل، البالغ من العمر 39 عاماً، اتصل بجاره، وهو مسعف سابق، وطلب مساعدته.وذكرت صحيفة هارتفورد كورانت أن الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث استجوبت غراسر الذي سأل عما اذا كان سبب اعتقاله يعود الى اختناق المرأة الميتة قبل أشهر. وسرعان ما أقر الرجل بأنه مارس الجنس معها عندما سأل أحد رجال المباحث عن الأربطة التي وجدت على معصميها.وقد اعترف الرجل بجريمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الرابعة، وتم سجنه لمدة عام.إشارة الى أن عناصر الشرطة وجدوا مادة الهيروين وبعض الإبر في المكان حيث توفيت المرأة في كانون الثاني الماضي، وكشفت التحقيقات أن سبب وفاتها هو استهلاك جرعة زائدة من المخدرات.