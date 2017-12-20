كلبان من نوع بيتبول ينهشان صاحبتهما حتى الموت

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عثر رجال شرطة مقاطعة غوشلاند في ولاية فيرجينيا الأميركية، على جثّة شابة عشرينيّة ينهشها كلبين من نوع بيتبول.وفي التفاصيل، نهش الكلبان جثّة صاحبتهما بيثاني لين ستفينز البالغة من العمر 22 عاماً، وفق ما ذكرت الشرطة وذلك بالقرب من منزلها في فيرجينيا. ووجد والد الضحية جثّة ابنته المشوّهة فاتّصل بالشرطة التي حضرت سريعاً إلى المكان.وقال الرقيب مايك بلاكوود في قسم الشرطة إنّ الكلبين قد تعرّضا للإهمال من قبل والد بيثاني الذي وضعهما خارج المنزل على الرغم من أنّهما قد دُرّبا للعيش بداخله.وأظهر فحص الطبيب الشرعي أنّ بيثاني قد قاومت الهجوم على الرغم من أنّ صديقة الضحيّة استغربت كثيراً هجوم الكلبين على صاحبتهما.