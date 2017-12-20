بالصور- عارضة أزياء فقدت ساقها بسبب استخدام الـ "تامبون"

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كشفت عارضة أزياء، فقدت ساقها بعد معاناة مع متلازمة الصدمة السامة toxic shock syndrome الناجمة عن استخدام السدادة القطنية أو ما يعرف بـ tampon، عن أن ساقها الثانية على وشك أن تُبتر.ولم تكن لورين واسر متأكدة من أنها ستبقى على قيد الحياة بعدما فقدت ساقها في عام 2012، ولكن بالرغم من المشاكل والصعاب كافة استطاعت عارضة الأزياء والممثلة والناشطة أن تحوّل نضالها ومعاناتها الى تجربة تعليمية.وتحدّثت الآن العارضة عن الصعوبات التي لا تزال تواجهها نتيجة متلازمة الصدمة السامة، بما في ذلك وجود احتمال أن يضطر الأطباء إلى بتر ساقها الثانية بسبب معاناتها من مضاعفات دائمة.وقد أصيبت لورين واسر، 29 عاماً، بهذه المتلازمة في عام 2012 بعد استخدام السدادة القطنية خلال الدورة الشهرية. وقد بدأت الشابة تعاني من أعراض تشبه الانفلونزا التي بلغت ذروتها من خلال أزمة قلبية تركتها بين الحياة والموت على أجهزة التنفس الاصطناعي.وقد عانت الشابة من الغرغرينا في ساقيها، ما أدى الى بتر منطقة تحت الركبة في ساقها اليمنى مع بتر أصبع قدمها اليسرى.وعلى الرغم من أن الأطباء أوصوا ببتر القدمين في ذلك الوقت، لأن فرص إنقاذ ساقها اليسرى لم تكن كثيرة، إلا أن واسر قررت محاربة وضعها والقتال من أجل الحفاظ على ساقها اليسرى.ومنذ أن نجت الشابة من هذه المحنة المروعة، كرّست حياتها لرفع مستوى الوعي بما يخص الوقاية من هذه المتلازمة، بما في ذلك المخاطر المحتملة لاستخدام السدادة القطنية.وتعيش لورين الآن معركة مستمرة مع مرضها، وهي تصارع الألم المبرح في ساقها اليسرى التي تكافح من أجل إنقاذها.وفي حديث لـ InStyle قالت لورين إنها فخورة بساقها "الذهبية"، لافتة الى أنها تعاني من بعض المشاكل في ساقها اليسرى وأن بعض العظام تنمو عليها. وهذا الصراع المستمر بين جسد لورين وعقلها جعلها تخضع لعديد من العمليات الجراحية لـ"حلق" العظام، إلا أن هذه الخطوة ليست حلاً دائماً لمشكلتها.