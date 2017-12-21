طائرة تعود إلى المطار بسبب راكبة "مسكونة"

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اضطر ربان طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية للعودة إلى مطار بكين بعد فترة وجيزة من اقلاعها بسبب راكبة تظن أنها "مسكونة" من قبل الأرواح الشريرة.فبعد عدة دقائق على الإقلاع، فقدت الراكبة الخمسينية الوعي ما أرغم ربان الطائرة على العودة من أجل تأمين العناية الطبية اللازمة لها.وقد سجّل احد المسافرين مقطع فيديو تظهر فيه السيدة وهي تصرخ وتطلب من افراد طاقم الطائرة الذين كانوا يحاولون تهدئتها عدم لمسها، مؤكدةً أن هناك أشياء تسكن جسدها . كما قامت بالاعتداء بالضرب على أحد رجال الأمن بعد عودة الطائرة إلى مطار بكين.وتسببت هذه الحادثة بتأخير وصول الطائرة إلى مطار تشنغدو شوانغليو الدولي نحو 5 ساعات.