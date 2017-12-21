اشترطت على زوجها أن "تصفعه أمام عائلته"...كي تلبي طلبه!

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تقدم رجل مصري يدعى حاتم العراقي بدعوى نشوز ضدّ زوجته بعدما اشترطت عليه بطلب غريب مقابل تنازلها عن دعوى خلع رفعتها بحقه.وكشف الزوج أمام محكمة الأسرة بالدقي في مصر أن زوجته اشترطت أن "تصفعه على وجهه أمام عائلته" مقابل تنازلها عن الدعوى، وهذا ما دفعه الى رفع دعوى نشوز ضدّها.وجاء في دعوى النشوز التي تقدّم بها العراقي: "زوجتي سرقت كل ما أملك، وتركت المنزل وأقامت دعوى خلع، واشترطت أن تصفعني على وجهي أمام عائلتي، عقابًا لي على اعتراضي عليها وتعنيفها أمامهم، وهذا كان شرطها لكي تتنازل عن دعوى الخلع ما دفعني لإقامة دعوى النشوز".وشدد الرجل على أن زوجته هي من بادرت الى الإساءة إليه وإهانته أمام الناس، لافتاً الى أن الأمر تطوّر حدّ محاولتها رفع يديها لضربه، واوضح أن هذا الأمر جعله يقابلها بالعنف.وروى الزوج معاناته كاملة أمام المحكمة، واشتكى من الظلم الذي عاشه خلال 5 أعوام من زواجه، مشيراً الى أنه كان يحمل لقب "جوز الست"، ومتعللًا بحبه لزوجته وعدم رغبته في مخالفة أوامرها. وكشف حاتم أنه دائماً كان يلبي مطالب زوجته من تغيير السيارات إلى الاشتراك في نواد رياضية، لافتاً الى أنها بالرغم من كل ذلك كانت تتهمه بالتقصير وتردد بأنها نادمة على الزواج منه، بالإضافة الى أن "مصروفها" كان كبيراً وكانت تقضي معظم الوقت مع صديقاتها.