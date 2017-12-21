طلبت من القاضي الحكم على ابنتها بالسجن...ما هو السبب؟

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في حادثة نادرة، طلبت السيدة البريطانية وندي بروبرت من القاضي الحكم على ابنتها كيمبرلي البالغة من العمر 30 سنة بالسجن .فخلال محاكمة كيمبرلي بتهمة السرقة، طلبت وندي التحدث مع القاضي وشرحت له أن ابنتها تقوم بأعمال السرقة من المتاجر والأشخاص في الشوارع بغية تأمين المال لشراء الهيروين.كما طلبت وندي من القاضي عدم إطلاق ابنتها قبل أن تتخلّص نهائيًا من ادمانها، واستبعدت ان يكون وجودها في مركز لإعادة التأهيل كاف لمساعدتها على عيش حياة طبيعية بعيدة عن الإدمان.واعترفت كيمبرلي بأنها قامت بالسرقات، في حين تم تأجيل صدور الحكم حتى شهر كانون الثاني/يناير، إلا أن القاضي وافق على طلب الوالدة في شأن ابقاء الشابة تحت الحجز.وكشفت الوالدة إنها تقدّمت بهذا الطلب لأنها تريد مساعدة ابنتها على التخلّص من الادمان ومن عادة السرقة السيئة.