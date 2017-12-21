هذه الخزانة شكّلت حالة جدلية جديدة...ما هو لونها برأيكم؟

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تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بصورة تدهش المستخدمين وتدخلهم في حيرة وتقسم أراءهم.فبعد انتشار صور عدة، لفستان وحذاء رياضي وغيرها، قسمت آراء المستخدمين حول لونها الحقيقي، انتشرت أخيراً صورة جديدة لخزانة مؤلفة من أدراج، أثارت ضجة كبيرة جداً وشّكلت حالة جدلية جديدة حيّرت الناس.وفي حين رأى قسم من المستخدمين أن لون هذه الخزانة هو أبيض وزهر، رأى قسم آخر أن لونها أزرق ورمادي.إشارة الى أن هذه الصورة نُشرت من قبل مستخدم يدعى agamiegamerعلى موقع Reddit وسرعان ما انتشرت بشكل كبير على تويتر.