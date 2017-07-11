تحرير الموصل خطوة عظيمة... نصرالله: آن الأوان للانتهاء من التهديد الموجود بجرود عرسال

شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على ضرورة تقدير جهود الجيش والقوى الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأكد في كلمة متلفزة، أن الأوان آن للانتهاء من التهديد الموجود في جرود عرسال.
واعتبر السيد نصرالله، أن "ما حصل في الموصل هو لأخذ العبرة منها وللبناء عليها لأنه حدث لا يرتبط بالعراق فقط وانما بشعوب المنطقة ومصير الأمة"، مشيرا إلى أن تحرير الموصل خطوة متقدمة وعظيمة جدا في سياق القضاء على تنظيم داعش وأبعاده ستنعكس على كل المنطقة والعالم.
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