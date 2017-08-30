مؤتمر صحافي
30 آب 2017 - 13:24
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الكلمة الكاملة للرئيس بري في ذكرى تغييب الامام الصدر

اللواء ابراهيم كان يفاوض بإسم الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامام الصدر,بري, اللواء ابراهيم كان يفاوض بإسم الدولة
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كشف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام الصدر أن "لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر لم تستطع زيارة ليبيا بسبب الوضع في هذا البلد وتمت متابعة هذا الامر من خلال لقاءات في دول مجاورة."

وتطرق الى قضية العسكريين، مؤكدا أن اللواء ابراهيم كان يفاوض بإسم الدولة ولم يخط خطوة إلا بعدما أبلغ سلفاً الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
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