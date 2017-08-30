الكلمة الكاملة للرئيس بري في ذكرى تغييب الامام الصدر

اللواء ابراهيم كان يفاوض بإسم الدولة

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LBCI News Lebanon

كشف الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام الصدر أن "لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر لم تستطع زيارة ليبيا بسبب الوضع في هذا البلد وتمت متابعة هذا الامر من خلال لقاءات في دول مجاورة."



وتطرق الى قضية العسكريين، مؤكدا أن اللواء ابراهيم كان يفاوض بإسم الدولة ولم يخط خطوة إلا بعدما أبلغ سلفاً الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.

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